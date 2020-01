Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat un proiect privind forma pe care o va avea Declarația Unica 2020, astfel incat aceasta sa includa mai multe modificari aduse Codului Fiscal, potrivit avocatnet.ro.Proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului, continutului,…

- Intalniri interactive cu contribuabilii pe teme de interes in materie fiscala, la AJFP Arges. Miercuri, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 12:00, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, contribuabilii din municipiul Pitesti si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva…

- Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vizeaza si eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura, iar odata cu informatizarea institutiei nu o sa mai fie nevoie de atat de mult personal, a sustinut, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul…

- ANAF, preocupata permanent de imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii. Agentia Nationala de Administrare Fiscala este preocupata permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor, iar, de-a lungul timpului, institutia si-a diversificat mijloacele de comunicare, care pot fi…

- ​Șerban Andrei Nistor, Ștefan Cosmin Doliș, Daniel Mihail Tudor au fost eliberați din funcțiile de vicepreședinți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). De asemenea, premierul l-a numit pe Costea Sandu în funcția de vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat în cadrul instituției.În…

- Mașinile sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul orașului Primaria Capitalei a modificat proiectul vinietei pentru București: mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt inmatriculate, trebuie sa plateasca o vinieta Oxigen pentru a putea circula in București, iar cele sub Euro 3 nu mai au…

- Potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in data de 18 noiembrie 2019, ora 11, concurs de promovare pentru ocupare1 unui numar de 58 posturi din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Tot potrivit site ului ofical, Agentia Nationala de Administrare…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede transferul inspectorilor antifrauda in cadrul parchetelor pe post de specialiști.…