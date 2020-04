Sindicatele cer impozitarea averilor Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa a cerut Guvernului sa introduca impozitarea averilor. Mai exact, sindicaliștii cer taxarea suplimentara a veniturilor, profiturilor, proprietaților și averilor, precum și suspendarea plații dividendelor catre acționari in aceasta perioada. ”Nu putem accepta ca povara economica a acestei crize, care probabil ca va avea un impact mult mai sever decat criza […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

