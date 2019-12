Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim creste cu 83 de lei net, de la 1 ianuarie! Guvernul si-a mentinut in Consiliul National Tripartit propunerea facuta partenerilor sociali. Sindicatele au cerut insa o majorare mai mare.

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, discuta din nou cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. Guvernul a propus trei formule de calcul, iar partenerii sociali trebuie sa aleaga una.

- Guvernul finalizeaza pana luni formula de creștere a salariului minim Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Pâna luni, 25 noiembrie, guvernul va finaliza scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care…

- Salariul minim pe economie ar putea creste cu 7,2%, afirma marti premierul Ludovic Orban, intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului. El precizeaza ca, in cursul acestei saptamani, vor fi definitivate propunerile pentru formula de calcul al salariului minim. "In cursul acestei saptamani, definitivam…

- Hotararea privind salariul minim, "adoptata pana la finalul acestei luni" Foto arhiva Guvernul doreste sa finalizeze hotarârea referitoare la salariul minim pâna la sfârsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pâna la sfârsitul anului. Premierul…

- Guvernul, decizie privind cresterea salariului minim brut Foto arhiva Guvernul va lua o decizie privind cresterea salariului minim brut pe tara pâna la sfârsitul acestei luni - dupa consultari cu toti partenerii sociali. Premierul Ludovic Orban a avut astazi o prima discutie privind…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca salariul minim pe economomie se majora de la 1 ianuarie 2020. Actul normativ va fi adoptat in ședința de guvern din 4 noiembrie, zi in care e programat și votul pentru investirea echipei conduse de Orban, a spus Dancila la Romania TV. Blocul National…