Sindicatele cer echipamente de protecție pentru salariații Spitalului Județean Celula de criza la nivelul județului Gorj, din cauza coronavirusului. In urma confirmarii infectarii cu coronavirus a unui cetațean italian, despre care s-a stabilit ca, in perioada 18-22 februarie, a fost in județului Gorj, a fost luata decizia convocarii in regim de urgența a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru a pune in aplicare, in cel mai scurt timp, masurile care se impun in astfel de situații. In prima faza a fost inițiata o investigație epidemiologica la persoanele care au avut contact apropiat direct sau indirect cu cetațeanul italian. Avand in vedere datele primite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Coronavirusul nu are tratament și nici vaccin, ceea ce face ca pacienților infectați sa le fie tratate simptomele, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, care avertizeaza cu privire la faptul ca virusul nu se manifesta ca in cazul unei gripe. „Coronavirsul nu are tratament și nici vaccin. Se trateaza…

