Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) solicita, printr-o adresa, creșterea salariului de baza la nivelul companiei. Leafa ar trebui sa fie majorata cu 250 de lei, avand in vedere creșterea salariului minim pe economie. In opinia reprezentanților celor patru federații sindicale reprezentative din Complexul Energetic Oltenia, in lipsa unei majorari a salariului de baza ar exista nemulțumiri in randul personalului calificat care ar fi ajuns din urma de salariații cu lefuri mici. Din aceasta cauza s-ar produce demotivarea personalului care activeaza in producție in momentul de fața. Creșterea…