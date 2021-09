Sindicatele au cerut majorarea salariului minim cu 250 de lei brut Sindicatele au cerut majorarea salariului minim cu 250 de lei brut, dar ministrul Muncii se teme ca masura va duce la pierderea de locuri de munca , a declarat, marti, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu. "Nu a spus nici ca se poate, nici ca nu se poate. A ramas ca se calculeaza si ca vom face analize legate de acest lucru, dar a recunoscut ca majorarea salariului minim este benefica pentru bugetul de stat intrucat este o crestere substantiala ca venit la bugetul de stat. Grija pe care doamna ministru a Muncii o exprima este ca avem aceeasi reclama veche… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

