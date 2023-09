Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical - Filiala Judeteana Sibiu si Sindicatul Artistilor Instrumentisti din Filarmonica de Stat Sibiu (SAIFS) au sesizat angajatorul si Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, cu privire la declansarea conflictului colectiv de munca. Prin acest demers muzicienii sibieni doresc sa…

- Lista cu persoanele din satul Plauru care ar putea primi sprijin din partea statului pentru stramutare, in cazul in care situația o va impune, a fost finalizata de primaria comunei tulcene Ceatalchioi, informeaza Agerpres. Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, a anunțat ca aproape 40 de persoane…

- Proteste spontane au loc astazi la mai multe administratii fiscale din tara. La Iași, Angajații de la Direcția Județeana a Finanțelor Publice susțin ca solicitarile inaintate la ultima intalnire cu ministrul de resort nu au fost rezolvate. Liderul sindical de la Iași, Dumitru Ceapoi a declarat ca ei…

- Blocul National Sindical (BNS) anunta ca joi dimineata au loc proteste spontane la mai multe administratii fiscale din tara, potrivit news.ro.”La aceasta ora au loc proteste spontane in mai multe administratii fiscale din tara - Dolj, Bacau, Alba, Baia-Mare ”, a anuntat joi BNS. Sindicalistii…

- Federația Naționala Sindicala din Asistența Sociala și Protecția Copilului FNS „Pro.Asist” amenința cu acțiuni in strada, in cazul in care ordonanța de urgența cu masuri de reducere a cheltuielilor bugetare va fi aprobata in forma in care a aparut in spațiul public. Sindicaliștii cer, in schimb, eliminarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit joi, in ședința de Guvern, despre efectul Ordonanței de Urgența privind plafonarea prețurilor pentru alimentele de baza. In acest context, el l-a felicitat pe ministrul Agriculturii.„Toata lumea vede ca exista o scadere semnificativa la anumite produse fața de tarifele…

- Cu un deficit uriaș pe piața muncii de peste 300 de mii de lucratori, Guvernul -prin Autoritatea Naționala pentru Calificari și Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale – se pregatește sa mai dea o lovitura forței de munca din Romania, transmite Blocul Național Sindical intr-un comunicat de presa.