- Cartel Alfa, unul dintre cele mai mari confederații sindicale din Romania, anunța de marți proteste, susținand ca 40 de lei in plus la salariul minim, cat a anunțat Guvernul, nu acopera nici macar cheltuielile suplimentare pentru maști și alte elemente de protecție individuala, noteaza HotNews.ro. Cartel…

- Confederația Naționala Sindicala „Cartel Alfa" se declara dezamagita de creșterea cu doar 41 de lei a salariului minim net, anunțata de Guvern, și spune ca va declanșa, marți, la Ministerul Muncii, o serie de proteste pentru creșterea veniturilor lucratorilor. Sindicatele CNS Cartel Alfa spun ca politica…

- Sindicatele afiliate Cartel Alfa au anuntat luni ca marti vor organiza proteste in fata Ministerului Muncii, reclamand prefigurarea unei noi politici de austeritate, data fiind cresterea infima a salariului minim pe economie.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat joi ca salariul minim va crește in 2021 „cel puțin raportat la rata inflației”. Potrivit acesteia, alocațiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie. „Discuția din cadrul ministerului, dar și cu dl prim ministru Florin Cițu a subliniat ca acesta trebuie sa…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier. "Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua coalitie de guvernare vom avea o varianta pe care o vom prezenta,…

- Sindicatele, patronatele și Guvernul au viziuni diferite privind salariul minim ce se va plati anul viitor, cele trei parți nereușind sa ajunga ieri, in cadrul Consiliului Național Tripartit, la o decizie pe...

- Surse guvernamentale și din randul sindicatelor au declarat pentru Antena 3 faptul ca se fac calcule la Ministerul Muncii pentru a fi aplicate noile majorari. Acestea urmand sa fie aplicate din anul 2021. Potrivit surselor, creșterea urmeaza sa fie intre 100 și 150 de lei brut. Citește și: …