Sindicatele amenință cu proteste. Avertisment pentru Guvern Cartel Alfa va protesta fata schimbarea modului de calcul al sporului pentru conditii vatamatoare de munca, care nu va mai fi de 15% din salariul de baza, ci 25% din salariul minim brut, ceea ce inseamna o diminuare a cuantumului veniturilor pentru unele categorii de angajati. Guvernul urmeaza sa-si asume raspunderea pentru un proiect de lege care prevede ca ca sporul acordat bugetarilor pentru conditii vatamatoare,sa nu se mai calculeze ca procent de maximum 15% din salariul fiecarui angajat, ci ca procent fix de 25% din salariul minim brut pe economie. Sindicalistii sustin ca… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

