Sindicatele acuză: Cei care au făcut legile energiei conduc acum companiile private din sector Sindicatele din energie au lansat acuzații extrem de grave la adresa guvernanților, aratand faptul ca zeci de persoane care au lucrat la legile energiei sau la procedurile ANRE ca reglementatori, se regasesc azi in conducerile unor companii private care fac profituri uriașe. Totodata, acestea susțin ca politicieni de varf și generali de tot felul au […] The post Sindicatele acuza: Cei care au facut legile energiei conduc acum companiile private din sector first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

