- Ligia Deca, Ministrul Educatiei, a exprimat luni ca oprirea grevei din domeniul educatiei reprezinta o victorie pentru toti susținatorii educației. Ea a comunicat ca Guvernul a aprobat in ședința doua Ordonanțe de urgența care asigura garanțiile cerute de profesori pentru a avea incredere ca importanța…

- Sindicatele din educatie au anuntat luni ca greva generala declansata in 22 mai se suspenda. Sindicalistii au precizat, insa, ca daca in textul noii legi a salarizarii nu se vor aplica principiile cuprinse in ordonanta de urgenta privind salariile din invatamant, greva va fi reluata. ”Federatia Sindicatelor…

- Sindicatele din Educatie au transmis astazi, dupa ultimele consultari avute la Guvern ca greva va continua si luni, 12 iunie.Sindicalistii au transmis ca vor ca promisiunile facute sa se concretrizeze intr un act normativ.Amintim ca Guvernul Romaniei a transmis catre sindicate seara trecuta o noua oferta…

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Sindicalistii din Educația au anunțat, joi, dupa o noua runda de negocieri ca decizia privind incheierea grevei va fi luata doar cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre".Dupa apelul lansat de premierul Nicolae CIuca, de a avea rabdare inca o luna…

- Sindicaliștii din Educație trebuie sa le transmita guvernanților astazi, pana la ora 12:00, daca accepta sau nu ultima oferta pentru incetarea grevei. La aceasta ora, sindicatele din teritoriu aduna raspunsuri de la angajații din invațamant, inclusiv de la cei care nu sunt membrii de sindicat. Potrivit…

- Greva generala in invatamant incepand de astazi. Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul urmeaza sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare. Cei care au semnat pentru…

- Rețeaua de transport din Germania este aproape blocata luni, deoarece doua dintre cele mai mari sindicate din țara sunt in greva. Protestul afecteaza transporturile cu autobuzul, metroul, trenul, vaporul și avionul. Personalul din transporturile publice a inceput greva de 24 de ore la miezul nopții.…