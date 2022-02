Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sindicate din industria metalurgica, reprezentand in principal angajati de la ALRO Slatina si de la Alum Tulcea, organizeaza luni un miting de protest in fata Guvernului, principala revendicare fiind reglementarea pietei de energie. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber Alro, Sindicatul…

- Scumpirea energiei se tranforma in somaj la combinatul ALRO Slatina. Din cauza costurilor ridicate la energia electrica, doua hale au fost inchise, iar activitatea uzinei s-a redus cu 40 de procente. Ca urmare, alți 1.350 de oameni vor intra in șomaj tehnic, dupa ce 300 au fost trimiși deja acasa. 400…

- Sindicalisti din industria aluminiului anunta ca vor protesta, vineri, in fața sediului Guvernului, reclamand "actiunile de specula" ale "mafiei create in jurul resurselor de energie electrica si gaze”. Acestia atrag atentia ca zeci de mii de salariati sunt afectați. La protestul vor participa…

- Solistul trupei Vița de Vie, Adrian Despot și-a aratat nemulțumirea fața de faptul ca, in aceasta perioada, industria de evenimente a fost aproape blocata iar acest domeniu nu beneficiaza de niciun sprijin din partea Guvernului. Intr-un interviu pentru Radio Romania Actualitați, artistul a povestit…

- Sindicalistii de la Alro Slatina continua protestele incepute la finalul anului trecut si organizeaza joi un miting in fata Prefecturii Olt, solicitand reglementarea problemelor de pe piata energiei, dupa ce intalnirea de acum doua zile dintre liderul Sindicatului Aluministul, Constantin Popescu,…

- Aproximativ 1.300 de angajati de la Alro Slatina ar putea fi trimisi in somaj tehnic in conditiile reducerii productiei de aluminiu din cauza problemelor cu energia electrica, iar sindicatele vor organiza un miting de protest pe platforma din fata sediului companiei, a anuntat, miercuri, presedintele…

- Peste 1.000 de angajati din cadrul companiei ALRO ar putea fi trimisi in somaj tehnic, in conditiile opririi unor capacitati de productie din cauza problemelor in achizitia energiei electrice precum si a pretului crescut al acesteia, a anuntat presedintele Sindicatului Liber Aluministul, Constantin…

