Sindicaliștii strig disperați: 'Personalul medical este aruncat în luptă cu mâinile goale' Sindicatul Promedica cere echipamente de protecție pentru medici, asistente și infirmiere, susținand ca personalul medical este aruncat in lupta cu mainile goale: „personalul medical este demoralizat și cu teama de a acționa!”. Sindicaliștii de la Promedica cer echipamente de protecție și organizare, in condițiile in care in fiecare dimineața pe poarta fiecarui spital din Romania intra cadre medicale gata sa salveze vieți. „Cand toți ceilalți pot sta acasa, personalul medical trebuie sa mearga in lupta cu inamicul nevazut, care a dat peste cap intreaga omenire. Armata in alb este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

