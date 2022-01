Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București anunța ca este posibil ca greva de joi sa se prelungeasca și vineri dupa ce șoferii refuza sa iasa pe traseu, la presunea sindicaliștilor. STB le-a cerut public angajaților sa respecte decizia Tribunalului de suspendare a grevei și i-a amenințat cu „dosare penale”."Ca…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). "Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta…

- Tribunalul Bucuresti a suspendat greva de joi de la Societatea de Transport Bucuresti si a dispus reluarea imediata a activitatii. Potrivit reprezentantilor Tribunalul Bucuresti, instanta a suspendat greva si a dispus reluarea imediata a activitatii, decizia fiind executorie. “Tribunalul București a…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…

- Fostul prefect USR al judetului Galati, Gabriel-Aurelian Panaitescu, a obtinut in instanta suspendarea hotararii de Guvern prin care a fost revocat din functie, in luna septembrie a anului trecut. Decizia Curtii de Apel Galati poate fi contestata cu recurs. Gabriel Aurelian Panaitescu a contestat hotararea…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inceput procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport. Noul sistem ajuta la plata calatoriei cu orice card bancar contacless,…