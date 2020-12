Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu-si permite sa inghete salariile lucratorilor si sa abandoneze obiectivul de convergenta economica si sociala cu statele dezvoltate din Uniunea Europeana, sustin reprezentantii Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, nemultumiti de masurile adoptate de Guvernul Romaniei "care vor determina…

- O Ordonanța de Urgența in domeniul Justiției este prima pe agenda de miercuri a Guvernului condus de Florin Cițu. Un referendum privind acest aspect a avut loc in 2019, in același timp cu alegerile europarlamentare, susținut fiind de președintele Klaus Iohannis, dar și de partide precum PNL sau USR…

- Sindicaliștii au ieșit in strada. Hossu, Cartel ALFA: Politica guvernamentala de pastrare a salariului minim la un nivel scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale Politica guvernamentala de pastrare a unui salariu minim pe economie scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale ale…

- Romania a oficializat telemedicina. Șase servicii medicale pot fi acordate de la distanța. Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, care reglementeaza posibilitatea furnizarii serviciilor medicale la distanța, prin telemedicina,…

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Executivul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Actul normativ reglementeaza posibilitatea furnizarii serviciilor medicale la distanta, prin telemedicina, de catre toti profesionistii din domeniul…

- Elevii care sint cetateni ai Republicii Moldova si care studiaza in Romania vor beneficia pe 15 noiembrie de o calatorie gratuita pe calea ferata dus - intors, catre si dinspre localitatile din Romania unde se organizeaza sectii de votare, in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerile prezidențiale.…