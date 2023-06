Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții parinților, ai elevilor și sindicatele din Invațamant au discutat marți cu ministrul Educației despre calendarul examenelor naționale. Ligia Deca a declarat ca ,de la momentul adoptarii ordonanței privind majorarile salariale ale profesorilor pana acum, 15 mii de persoane din sistemul…

- Guvernul a aprobat, astazi, ordonanta care stabileste majorari ale salariilor de baza din invatamant, cu 1.000 de lei pentru cadrele didactice si cu 400 de lei pentru personalul nedidactic. Ordonanta de urgenta adoptata de Executiv acopera solicitarile publice ale cadrelor didactice, spunea ministrul…

- Guvernul se reuneste, joi, intr-o sedinta pe care premierul Nicilae Ciuca a numit-o extraordinara, pentru a aproba OUG care ar trebui sa detensioneze situatie din sistemul de invatamant. Miercuri seara, insa, sindicalistii au refuzat propunerea contunuta de actul normativ si au anuntat ca greva continua,…

- Sindicatele au anunțat ca au cerut joi seara o creștere in bloc a tuturor salariilor din Invațamantul preuniversitar cu 25% și ca Guvernul are timp pana maine, cand va fi o noua runda de negocieri, sa faca toate calculele și sa ofere un raspuns. In școli este a patra zi de greva generala, iar greva…

- La invitatia Ministrului Educatiei, Ligia Deca, in data de 9 mai 2023, la sediul Ministerului Educatiei, a avut loc o intalnire intre ministru Ligia Deca si reprezentanti ai Ministerului Educatiei si liderii federatiilor sindicale reprezentative.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, in…

- Elevul cuțitar care a agresat fizic o profesoara a fost reținut. Sindicaliștii din invațamant atrag atenția ca parlamentarii țin la sertar legea care ar putea evita astfel de evenimente grave. Elevul din sectorul 4 al Capitalei, care și-a ranit profesoara de limba japoneza cu un cuțit, dupa ce aceasta…