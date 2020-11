Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.100 de cetațeni din județul Hunedoara vor primi pana in data de 16 noiembrie tichete sociale (carduri) pentru mese calde. Prin Ordonanța de Urgenta nr. 115/2020 a Guvernului Romaniei, a fost instituita Schema naționala de sprijin pentru persoanele varstnice și pentru persoanele fara…

- Consiliul National al Federatiei SANITAS a hotarat organizarea unor manifestatii publice, in fata Guvernului Romaniei, in zilele de marti, incepand cu data de 3 noiembrie 2020, in conditiile in care membrii sindicatului sunt nemultumiti si solicita luarea unor masuri concrete, "materializate in acordarea…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 76.177 teste, dintre care 734 teste in data…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.105 teste, dintre care 307 teste in data…

- Decizia a fost luata de Consiliul Național al federației Sanitas, in urma intalnirii pe care reprezentanții sindicaliștilor au avut-o cu reprezentanții autoritaților. Greva japoneza pe care sindicaliștii de la Sanitas au declanșat-o in data de 7 octombrie va continua și in perioada urmatoare, dupa…

- Lipsa dialogului social cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din Cultura si Mass-Media a generat situatia dezastruoasa in care se afla acum cei peste 100.000 de lucratori din sector, atrag atentia reprezentantii Federatiei FAIR-MediaSind, care solicita Guvernului sa nu distruga…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a suspendat, incepand de luni, activitatea directa cu publicul, din cauza cresterii numarului de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, au anuntat reprezentantii institutiei pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, se va reveni…

- Patronatul Companiilor de Tehnica in Evenimente solicita sprijinul Guvernului Romaniei pentru salvarea acestei bresle grav afectata de pandemia de Covid. Operatorii din industria evenimentelor se plang de faptul ca au fost neglijați de masurile de sprijin prevazute de Guvern și care au vizat in mod…