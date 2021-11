Sindicaliștii fac presiuni asupra parlamentarilor. Protest pentru drepturile neacordate medicilor Sindicaliștii de la Federatia “Solidaritatea Sanitara” anunța un protest pentru drepturile neacordate, indemnand lucratorii din Sanatate sa trimita o petiție fiecarui parlamentar din județul in care iși desfașoara activitatea profesionala. Sindicaliștii lanseaza o forma inedita de acțiune numita “Protestul pentru drepturile neacordate”, dedicata cuantificarii nedreptații suferite de profesioniștii din Sanatate și recuperarii pierderilor/acordarii drepturilor cuvenite. […] The post Sindicaliștii fac presiuni asupra parlamentarilor. Protest pentru drepturile neacordate medicilor appeared first on… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

