Personalul desemnat pentru activitatile de deszapezire are o activitate permanenta, “24 din 24”, in lunile octombrie – aprilie, indiferent de conditiile meteorologice vitrege, personalul muncitor este insuficient si cu salarii indecente, au aratat reprezentantii Sindicatului Drumarilor “Elie Radu”. Sindicalistii sustin ca sefii bazelor de deszapezire si personalul implicat in aceasta activitate sunt apelati telefonic in afara programului de lucru indiferent de ora. “In ciuda acestora, in fapt, se constata multe probleme si lipsuri precum: lipsa depozitelor de sare care creeaza dificultati in procesul…