Sindicaliștii din sectorul feroviar protestează în fața Ministerului Transporturilor Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza azi un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Motivele organizarii mitingului sunt tergiversarea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al CFR Calatori pe anul 2022 si intreruperea negocierilor colective, care face ca aceste negocieri sa nu se finalizeze cu contract colectiv de munca la nivelul CFR Calatori valabil pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala, citat de Agerpres. Conform Federatiei Sindicatelor Transportatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

