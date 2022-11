Federatia Solidaritatea Sanitara avertizeaza, joi, ca este ultima zi de valabilitate a contractului colectiv in sectorul Sanatate, iar o serie de drepturi ale salariatilor nu mai sunt garantate, in lipsa unui contract colectiv pe unitate. Negocierile pentru un nou contract colectiv au inceput in 1 noiembrie, anunța News.ro.

