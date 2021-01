Stiri pe aceeasi tema

- Proteste ale federatiei SANITAS in mai multe localitați Foto: Adriana Turea. Federatia SANITAS a început duminica o serie de acțiuni de protest fața de ordonanța de guvern care prevede înghețarea salariilor în acest an în sectorul bugetar. Sindicaliștii au pichetat…

- Astazi, intre orele 12,00 și 13,00, sindicaliștii SANITAS din județul Argeș vor picheta Instituția Prefectului pentru a protesta impotriva deciziilor Guvernului Cițu de plafonare și inghețare a veniturilor unor categorii de angajați din sanatate și asistența sociala. Protestul este organizat ca urmare…

- Federația Sanitas a somat, marți, Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar, in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Reprezentanții Sanitas…

- Federația Sanitas someaza Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Citește și: Guvernul…

- Cel mai bizar protest sindical: așa-ziși protestatari carați din Teleorman in Voluntari, Ilfov, in fața unei companii cu sediul in Portul Constanța. Protestul anunțat de FSLI impotriva OMV Petrom, alaturi de un subcontractor al companiei austriece, ia o turnura cel puțin bizara. Mașini cu…

- Printre revendicari se afla imbunatatirea conditiilor de munca. Sindicalistii ii comemoreaza pe angajatii din sanatate decedati din cauza pandemiei, numarul lor fiind in crestere. ”Joi, 19 noiembrie 2020, incepand cu ora 11:00, Federatia „Solidaritatea Sanitara” va desfasura in Piata Victoriei un…

,,Protestul epuizarii''… la Guvernul Romaniei! Marți, 17 noiembrie, sindicaliștii din sanatate vor picheta din nou Guvernul Romaniei in ziua de marți, 17 noiembrie!

- Aproximativ 100 de membri de sindicat ai Federatiei "Solidaritatea Sanitara" participa, joi, la un miting in Piata Victoriei, solicitand Guvernului cresterea masurilor de siguranta pentru personalul sanitar si respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajatilor din sistemul medical. Sindicalistii…