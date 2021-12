Stiri pe aceeasi tema

- „Plugușorul suferinței lucratorilor din Sanatate”, prin care sindicaliștii solicita sa li se acorde drepturile salariale promise, va fi fi strigat miercuri, 28 decembrie, in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului. Federatia „Solidaritatea Sanitara” a anuntat, printr-un…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa desfasurarea Mitingului national al lucratorilor din sanatate in data de 28 decembrie.“In cadrul acestei actiuni vom ”colinda” institutiile esentiale din Romania, respectiv Guvernul, Parlamentul si Presedintia, rostindu-le…

- Federatia Sanitas reacționeaza dupa tragedia de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Ploiesti, unde doi oameni și-au pierdut viața in incendiul de joi dimineața. “Dintr-un punct de vedere voi, politicienii, sunteți mai nocivi decat SARS-CoV-2. Virusul este un agent patogen care se replica…