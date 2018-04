Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul protestelor nu se schimba in urma discutiilor cu reprezentantii Guvernului, deoarece nu au fost rezolvate foarte multe lucruri, a declarat joi Leonard Barascu, presedintele Sanitas, subliniind ca a fost obtinuta promisiunea ca, in luna mai, niciun angajat din sanatate sa nu mai primeasca…

- Mii de angajați din sanatate au ieșit in strada, in fata Guvernului, nemulțumiți de limitarea sporurilor și scaderea salariilor pentru asistente, infirmiere și biologi. Manifestanții spun ca au pierdut pana la 1.500 de lei din cauza masurilor luate de guvern.

- A fost protest, vineri, in Capitala. Au rasunat fluierele si sunetele de vuvuzele, in prima faza in fata Ministerului Transporturilor, condus de Lucian Sova, iar apoi in fata sediului Executivului, in Piata Victoriei. Sute de reprezentanti ai Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane,…

- Salariile au fost date peste cap in sistemul de sanatate, dupa aplicarea noii legi. Conform informațiilor de la sindicatele afiliate SANITAS, exista doua categorii de angajați – medici și asistenți medicali, al caror salariu a crescut, in proporții diferite, insa exista cel puțin șapte categorii profesionale…

- Pe fondul protestelor spontane ale cadrelor medicale de la spitale din Bucuresti si din tara, nemultumite de plafonarea sporurilor, dar si a negocierilor de vineri, de la Ministerul Sanatatii (MS), la care au participat colega sa de Guvern- sefa de la Ministerul Muncii- si sindicalistii din Sanatate,…

- O noua runda de negocieri intre ministrul sanatatii si sindicalisti Reprezentantii Federatiei SANITAS au discutat, din nou, cu ministrul sanatatii, Sorina Pintea, solicitând cresterea salariului de baza cu 25% pentru tot personalul medical si eliminarea plafonarii la 30% a sporurilor.…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de...

- Credeti ca sunt indreptatiti ca sindicalistii SANITAS s aprotesteze in strada pentru salarii amrite? este o discriminare sau nu? Ar trebui asigurate totusi urgentele? Membrii Federatiei SANITAS solicita noului Guvern sa gaseasca solutii asfel incat, de la 1 martie 2018, salariile tuturor categoriilor…