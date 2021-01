Sindicaliștii din sănătate îl critică pe Florin Cîțu pentru declarațiile făcute în legătură cu incendiul de la Matei Balș Federația Sanitas l-a criticat pe premierul Florin Cițu, despre care spun ca vorbește de veniturile cadrelor medicale, dar și despre cei ce se fac vinovați de producerea t ragediei de la Spitalul Matei Balș. „Premierul Cițu – declarații halucinante! Nici nu s-a risipit tot fumul de la incendiul din Spitalul Matei Balș, familiile pacienților nu știu inca de soarta acestora, angajații care au fost de serviciu, negri inca de fum, stau la coada la Poliție pentru declarații, iar Prim-ministrul iese in conferința de presa și ne vorbește cu cinism despre veniturile prea mari ale salariaților din sanatate!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

