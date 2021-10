Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sanitas a transmis, vineri, ca tragedia de la Constanta se pate repeta oricand in alt spital din Romania, deoarece unitatile medicale functioneaza in cladiri vechi de 80-90 de ani. ”Nu exista o strategie coerenta la nivelul guvernului si nici un management adecvat al resurselor pentru a rezolva…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor care au avut de suferit in urma incendiului produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și spune ca este ingrozit de sistemul de sanatate din țara noastra. “Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…

- In plin val 4 al pandemiei, sistemul de sanatate din Romania este la un pas de colaps. Spitalele sunt asaltate de bolnavi, sunt prost dotate și nevoite sa duca mai mult decat pot. Incidentul de la spitalul din Constanța este al patrulea produs in mai puțin de un an. Pe 14 noiembrie 2020 la spitalul…

- Federația Sanitas a reacționat dupa ce Ministerul Sanatații a publicat proiectul care prevede obligativitatea certificatului verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, pentru personalul medical, avertizand ca nu se va mulțumi cu declarații publice, ci iși asuma sa foloseasca in…

- In spitalele din Romania, duminica mai erau libere 175 din cele 1.024 de paturi la ATI COVID, in Capitala fiind disponibile 51 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, conform datelor transmise, luni, de autoritați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la…