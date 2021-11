Federatia Sanitas reacționeaza dupa tragedia de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Ploiesti, unde doi oameni și-au pierdut viața in incendiul de joi dimineața. “Dintr-un punct de vedere voi, politicienii, sunteți mai nocivi decat SARS-CoV-2. Virusul este un agent patogen care se replica pentru a exista: el nu are conștiința, el nu știe […] The post Sindicaliștii din Sanatate, dupa incendiul de la spitalul din Ploiești:”Voi, politicienii, sunteți mai nocivi decat SARS-CoV-2″ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .