- „Spitalul CFR nu aparține de primarie, aparține de Ministerul Transporturilor. 10 infirmiere și 3 asistente și-au depus demisia pentru ca sunt speriate pur și simplu, una spune ca are copil mic, alta are pe cineva in intreținere, deci pentru motive de genul acesta spun ca le este frica sa se imbolnaveasca.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat marți, la Realitatea Plus, intr-o discuție despre personalul medical care și-a dat demisa de la spitalul CFR din municipiu, ca nu este in regula sa existe „dezertari” .„Spitalul CFR nu apartine de primarie, apartine de Ministerul Transporturilor.…

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR) a transmis, azi, o reactie la declaratia ministrului Sanatatii referitoare la posibilitatea ca personalul infectat cu coronavirus sa trateze pacienti, odata ce se intra in scenariul patru (care presupune peste 2.000 de persoane infectate).…

- Federatia Solidaritatea Sanitara afirma, joi, ca, daca nu se testeaza personalul medical pentru infectarea cu coronavirus, in curand nu va mai avea cine sa trateze pacientii. Sindicalistii solicita testarea de urgenta a personalului care a intrat in contact cu cazuri confirmate de coronavirus, dar…

- Ca urmare a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si a Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta din data de 20.03.2020, Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol a fost desemnat spatiu de carantinare institutionalizata pentru persoanele repatriate din…

- Institutul National de Sanatate (INS) a actualizat, luni, algoritmul de testare. Toti cei cu infectie respiratorie acuta severa, care nu au gripa, vor fi testati pentru COVID-19. Personalul medical care a avut contact cu un bolnav de COVID-19 va fi testat pentru coronavirus.Testarea pentru…

- Din totalul cazurilor de infectare cu coronavirus 8,3% este reprezentata de personalul medical care a avut grija de bolnavi, dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat pe baza datelor Institutului Superior de Sanatate din Italia, consemneaza miercuri agentia…

- Consilierii județeni au de aprobat, in ședința de vineri, majorarea salariilor de baza pentru posturile din categoria personal contractual angajat la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Majorarile intra in vigoare incepand cu luna februarie 2020. Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a solicitat,…