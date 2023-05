Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca s-a decis sa se intalneasca, marți, pentru negocieri cu sindicaliștii din Educație. Aceștia se vor afla oricum astazi chiar in fața sediului Guvernului, unde incep cel mai are protest organizat in ultimii ani. Guvernul a anuntat, marti, de la ora 12.00, consultari ale premierului Nicolae…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Negocieri dure la Guvern inainte de greva generala de luni, 22 mai. Sindicaliștii din Educație au inceput duminica discuțiile in spatele ușilor inchise la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca și miniștrii Educației, de Finanțe și al Muncii, alaturi de liderul PSD – Marcel Ciolacu. Greva generala de luni,…

- GREVA GENERALA? In scurt timp, au loc discuții la Palatul Victoria cu sindicaliștii din Educației, premierul Nicolae Ciuca se intalneste astazi, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora. Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00,…

- Liderul UDMR, singurul candidat la președinția formațiunii, pentru al cincilea mandat, actual vicepremier și parte din coaliția de guvernare, le reitereaza celorlalți doi președinți de partide din coaliție, PSD și PNL, ca UDMR vrea sa ramana la guvernare. Kelemen Hunor și-a ținut discursul in fața liderilor…