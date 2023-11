Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de camion s-a inecat cu o bomboana in timp ce conducea pe o strada din Zarnești si a scapat de sub control masina. Camionul a intrat pe trotuar si a spulberat trei oameni. Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care…

- Mai multe proteste au loc, joi, in mai multe orașe din țara. Angajații din direcțiile de sanatate publica și casele de pensii cer salarii mai mari, sindicaliștii din confederația Meridian manifesteaza in fața Guvernului impotriva Legii pensiilor și a masurilor fiscal-bugetare. Și minerii din Valea Jiului…

- Podul Grant din București s-a inchis traficul rutier incepand de luni, pentru lucrari de reabilitare, iar traficul in zona a devenit un adevarat coșmar pentru șoferi. Șoferii și pasagerii au facut cu zeci de minute in plus, fața de cat faceau de obicei, de pe Bulevardul Uverturii și pana in Grozavești.…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Karoline Edtstadler, ministrul de Externe austriac, susține ca țara sa este preocupata de o extindere a Spatiului Schengen, dar ca migrația ilegala este un lucru real. Amenințarea Guvernului Romaniei cu atacarea la CJUE a unui posibil alt veto al Austriei pe tema Schengen a primit o reacție din partea…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Protestul va avea loc, marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…