Sindicaliștii din Sanatate au anunțat, duminica, dupa intrunirea Consiliului de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara", ca s-a decis continuarea protestelor pana la greva generala daca revendicarile nu sunt soluționate de guvernanți. Consiliul a hotarat ca acțiunile de protest vor continua și se vor accentua. "Federația „Solidaritatea Sanitara" are in plina desfașurare protestul numit Demisia din […]