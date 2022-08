Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24.08.2022, incepand cu ora 10:00, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) și Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza in fața Guvernului Romaniei, intrucat angajații din poliție și din penitenciare nu mai cred…

- NEMULȚUMIRI…Sindicaliștii din poliție și penitenciare protesteaza miercuri in fața Guvernului, apoi se vor deplasa in marș spre sediile partidelor PNL și PSD. Aceștia cer salarii mai mari, dar și acordarea salariilor restante. E vorba de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual…

- Continua protestele sindicaliștilor din Poliție și din penitenciare. Miercuri, sindicaliștii protesteaza in fața Guvernului Romaniei, iar joi in fața Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Astfel, miercuri, incepand cu ora 10:00, reprezentanti de la Sindicatul National al Politistilor si Personalului…

- Sindicatele din Politie si din penitenciare continua, miercuri, protestele prin pichetarea sediului Guvernului, actiune urmata de organizarea unui mars spre sediile PSD si PNL. Potrivit Agerpres , incepand cu ora 10:00, reprezentanti de la Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Sindicatul Democratic al Polițiștilor (SIDEPOL), Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) și Federația Polițiștilor de Penitenciare (FPP) vor protesta miercuri, de la ora 10.00, in fața Guvernului,…

- Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat. Potrivit Federatiei Sindicatelor Nationale…

- Marți, 9 august, incepand cu ora 10:00, in fața Ministerului Finanțelor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) se alatura protestului polițiștilor reprezentați de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). Angajații din poliție si…

- Marți, 9 august, incepand cu ora 10:00, in fața Ministerului Finanțelor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) se alatura protestului polițiștilor reprezentați de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), relateaza Mediafax.…