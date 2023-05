Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de penitenciare vor iesi in strada alaturi de cadrele didactice, in spirit de solidaritate sindicala, a anuntat vineri Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), informeaza Agerpres. „Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine…

- Greva profesorilor reprezinta nota pe care dascalii i-o dau lui Nicolae Ciuca la examenul de prim-ministru al Romaniei. Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) susține greva profesorilor și anunța ca polițiștii de penitenciare vor ieși in strada alaturi de cadrele…

- GREVA profesorilor: Nicolae Ciuca negociaza astazi cu liderii de sindicat din Educație. Ce revendicari au GREVA profesorilor: Nicolae Ciuca negociaza astazi cu liderii de sindicat din Educație. Ce revendicari au Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- Peste 86 la suta din cadrele didactice din județul Iași, afiliate Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar, au optat pentru intrarea in greva generala la 22 mai, in cadrul unui referendum intern. Liderul USLIP Iași, Laviniu Lacusta, a precizat ca principalele revendicari vizeaza salarizarea…

- Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta,…