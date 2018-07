Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc “indolenta si incompetenta”, Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor. Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele, conditii de…

- Angajatii din Tineret si Sport au intrat, vineri, in greva de avertisment, nemultumiti de salariile pe care le primesc. Ei au incetat activitatea la ora 10.00 si protesteaza in fata institutiilor din Capitala si din tara, pana la ora 12.00. Sindicalistii spun ca in 8 august este programata o greva generala,…

- O noua plângere penala împotriva ministrului Justitiei. Sindicaliștii cer anchetarea lui Tudorel Toader pentru presupuse ilegalitați la plata orelor suplimentare pentru angajații din sistemul penitenciar.

- Personalul din unitațile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului din toata țara se afla in greva japoneza in data de 19 iulie 2018, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc acțiuni de pichetari și strangerea de semnaturi pentru greva generala, se ...

- Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune (SP) București se vor afla in greva de avertisment joi. Greva va incepe la ora 10:00 și se va incheia la ora 12:00, urmand ca in cursul saptamanii viitoare sa declanșeze greva generala daca revendicarile lor nu vor fi soluționate urgent…

- Sindicalistii din Penitenciarul Constanta-Poarta Alba reclama lipsa conditiilor de munca, frecvent agentii din sectorul operativ fiind schimbati din serviciu dupa 12-13 ore, si-i adreseaza un mesaj ministrului Justitiei: ”Avem convingerea ca interesul dumneavoastra este nu numai in sfera condamnatilor,…

- Sindicatele din sanatate și guvernanții au ajuns la un acord dupa ore lungi de negocieri. La sediul Guvernului Romaniei, a avut loc intalnirea dintre primul ministru Viorica Dancila, ministrul Sanatații Sorina Pintea, ministrul Muncii Olguța Vasilescu, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Daniela…