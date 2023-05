Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile privind contractul colectiv de munca pentru angajații din invațamantul preuniversitar vor continua astazi la Ministerul Educației, scrie Rador.Discuțiile nu vizeaza salarizarea profesorilor, a declarat ministrul de resort, Ligia Deca. Ea a precizat la Radio Romania Actualitați ca aceasta…

- Sindicalistii din Educatie se intalnesc joi, 18 mai, cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, pentru negocierea unui nou contract colectiv de munca, conform unui anunt al ministerului."Creșterile salariale și alte drepturi de natura salariala solicitate de federațiile sindicale nu fac obiectul contractului…

- Social Intalnire intre sindicaliștii din invațamant și conducerea Ministerului Educației / Creșterile salariale nu fac obiectul contractului colectiv de munca mai 17, 2023 13:04 Astazi, a avut loc o intalnire intre reprezentanții Ministerului Educației și cei ai sindicatelor reprezentative din invațamantul…

- Ministrul educatiei anunta ca a semnat deja ordinul privind componenta echipei care va negocia cu sindicatele din invatamant contractul colectiv de munca. Dupa ce liderii federatiilor sindicale din educatie au anuntat o greva de avertisment pentru miercuri si una generala incepand de luni, Ligia Deca…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca pachetul de legi ale educatiei reprezinta proiectul ambitios pe care coalitia de guvernare si l-a asumat."Ministerul Educatiei cu echipa sa si cu ajutorul intregii societati a elaborat un pachet de reforme coerente, masuri predictibile. Vorbim despre o…

- Ministerul educatiei anunta, luni, ca Au inceput inscrierile la concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar, ce va avea loc in 12 iulie 2023. Dosarele pot fi depuse pana in 17 mai. „Sunt scoase la concurs posturi didactice/catedre declarate vacante sau rezervate”, anunta, luni,…

