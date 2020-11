Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Învațamânt cere Guvernului spor de calculator pentru profesori, sub pretextul ca desfașurarea școlii online presupune o expunere a cadrelor didactice la radiațiile emise de dispozitivele electronice, potrivit Edupedu.…

- Și astazi sindicaliștii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau au ieșit in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca nu și-au primit drepturile salariale pentru luna septembrie! “Impreuna cu presedintele ales al Consiliului Județean Bacau,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) a adresat un Apel public Guvernului Romaniei, prin care solicita asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea școlii in mediul online, dar și pentru a gasi soluții la problemele cu care se confrunta salariații din sistemul de educație.…

- Pe 1 septembrie, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” a inființat Centrul de Asistența pentru Invațarea Online, cu scopul de a oferi cadrelor didactice consultanța online gratuita in vederea pregatirii lecțiilor in format online și a materialelor suport in format digital. Acestui Centru i-au fost…

- "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare…