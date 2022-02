Sindicaliștii din învățământ, scrisoare către Iohannis Sindicaliștii din invațamant i-au adresat o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, in care ii solicita șefului statului sa cheme la consultari partidele politice, pentru a pune capat cobflictului din Educație. Dupa ce au plecat fara un raspuns concret de la discuțiile purtate cu reprezentanții Guvernului, in prima parte a acestei saptamani, reprezentanții angajaților din invațamant au decis sa solicite și sprijinul șefului statului. Scrsoarea este semnata de președinții celor trei federații sindicale reprezentative din invațamant: FSLI, FSE “Spiru Haret” și FNS “Alma Mater”. Dupa discuțiile cu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

