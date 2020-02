Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de angajați din sistemul de educație (circa 8.000 și din Bacau), cere Ministerului Educației și Cercetarii, Guvernului Romaniei și Parlamentului aplicarea de urgența a masurilor necesare pentru combaterea acestui fenomen al violenței care are loc in incinta spațiilor de invațamant. Care sunt acestea? 1. […] Articolul Sindicaliștii din Invațamant: Patru masuri urgente pe care statul trebuie sa le ia pentru combaterea violenței din școli apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .