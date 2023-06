Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” au ieșit la declarații la sediul FSLI, dupa anunțul ca greva generala se va suspenda dupa ce Guvernul publica in Monitorul Oficial ordonanța de urgența cu modificarile convenite. Sindicatele din educatie au anuntat luni ca greva generala declansata in 22 mai se suspenda și nu se incheie. Sindicalistii au […] The post Sindicaliștii din Educație promit reluarea grevei daca guvernanții nu respecta promisiunile: ”Vom fi cu ochii pe ei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .