- Sindicaliștii din invațamant i-au trimis premierului o scrisoare deschisa in care acuza ca au cerut suplimentarea posturilor pentru profesori inca din luna august, dar solicitarea nu a fost luata in seama. Deficitul uriaș de personal din invațamant, susține Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru…

- Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care susține ca, in contextul pandemiei, in invațamant “ar fi nevoie de circa 29.000 de cadre didactice și peste 8.600 de alți salariați – personal didactic auxiliar și nedidactic”, nu…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" a semnalat autoritatilor inca din luna august deficitul de personal cu care se confrunta unitatile de invatamant si a solicitat efectuarea, in regim de urgenta, a demersurilor necesare pentru a permite angajarea personalului indispensabil aplicarii masurilor…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca recomandarea autoritatilor este ca persoanele care au semne de coronavirus, chiar daca nu au un test pozitiv, sa se adreseze medicului de familie si sa ceara urna mobila. In ceea ce priveste revenirea suporterilor pe stadioane, premierul a spus ca „acolo…

- Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) „Spiru Haret” a afirmat, sambata, ca atata timp cat lipseste conexiunea directa dintre profesor si elev nu se poate vorbi despre un bun randament al elevilor. Afirmația a fost facuta in contextul ca noul an școlar se va desfașura…

- Randamentul elevilor in invatamantul online e prost, deoarece acest tip de scolarizare e impersonal si ii lipseste conexiunea directa dintre profesor si elev, iar tinerii vor avea de pierdut, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) "Spiru…

- Sindicaliștii din invațamant continua sa beneficieze de degrevari totale sau parțiale de norma/post didactic, cu plata drepturilor salariale acoperite de stat, dupa cum reiese dintr-un ordin semnat pe 14 august de ministrul Educației, Monica Anisie. Ordinul prevede degrevarea parțiala sau totala pentru…