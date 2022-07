Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA). Regulamentul stabilește modul de organizare, mecanismul de funcționare a resursei informaționale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 24 iunie ca Ziua Iei, potrivit Agerpres. Legea a fost adoptata pe 31 mai, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. „Cu prilejul Zilei Iei pot fi organizate activitati culturale, sociale si…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean Dumitru Rujan da o veste buna angajaților din sectorul public, unii dintre ei beneficiind de o majorare de 10%, alții de o patrime dintr-o diferența salariala! Liberalul carașean precizeaza: „Am votat alaturi de colegi pentru adoptarea Legii pentru modificarea și completarea…

- Economie Noi scutiri in domeniul fiscal / Angajații din sectorul agricol și industria alimentara nu vor mai plati impozit pe veniturile din salarii mai 24, 2022 09:59 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii despre faptul ca a fost introdusa o noua scutire…

- Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind promulgarea „Legii pentru ratificarea Acordului, intocmit prin schimb de note, dintre Guvemul Republicii Moldova și Guvemul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru constructia Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova”. Majoritatea…

- USR anunta ca a depus sesizare la Curtea Constitutionala cu privire la legea PSD-PNL-UDMR care, sub pretextul facilitarii implementarii Programului National de Cadastru si Carte Funciara, ia in deradere dreptul de proprietate al romanilor. Daca legea intra in vigoare, persoana care figureaza in registrul…

- Proiectul de lege care prevede simplificarea proceselor de eliberare a actelor de identitate a cetațenilor Republicii Moldova, a fost aprobat, astazi, in prima lectura. Documentul prevede operarea modificarilor la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și Legea cu privire…

- Marimea plații compensatorii, ca masura de susținere a salariaților cu venituri mici din sectorul bugetar, va fi majorata de la 3.100 la 3.500 de lei. Majorarea este propusa de Ministerul Finanțelor in contextul reexaminarii cuantumului minim garantat al salariului in sectorul real (3.500 de lei din…