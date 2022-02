Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere intrunirea cat mai repede a CSAT pentru a se discuta și rezolva problemele din domeniul energiei. Statul trebuie sa aiba grija de cetațenii sai, iar PSD cere o ședința a Consiliului Superior de Aparare a Țarii pentru rezolvarea problemelor din energie. Președintele…

- Senatorul USR Sebastian Cernic a solicitat miercuri presedintilor Parlamentului, Marcel Ciolacu si Florin Citu, convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea legii privind certificatului verde, potrivit unui comunicat de presa. "Valul 5 isi face deja de cap in Romania, iar Guvernul intarzie…

- Sindicalistii ”Solidaritatea sanitara” protesteaza, marti, in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, pentru acordarea drepturilor salariale. De asemenea, in paralel, vor avea loc manifestari de sustinere in spitalele din tara. Federatia ”Solidaritatea Sanitara”…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca l-a primit, joi la Palatul Victoria, pe insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Bucuresti, David Muniz, informeaza Guvernul. Discutiile intre cei doi oficiali au vizat programele in curs ale cooperarii in domeniul energiei si acordul de transfer tehnologic…

- Sindicaliștii din invațamantul preuniversitar argeșean picheteaza astazi la București. Aceștia sunt nemulțumiți de promisiunea de creștere salariala de doar 4% facuta de Guvern, profesorilor. Citește și Liderul SIPA Muntenia, Adrian Voica, scrisoare deschisa catre guvernanți: Invațamantul este „Cenușareasa”…

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…

- Sindicaliștii din energie atrag atenția asupra riscurilor uriașe la care va fi supusa populația Romaniei daca va accepta amplasarea mini reactoarelor nucleare pe teritoriul țarii. Aceștia susțin ca romanii nu pot fi cobai pentru testarea unor tehnologii periculoase, aratand ca este suspect faptul ca…