- Sindicalistii din administratia publica intra joi in greva japoneza. Care sunt revendicarile Angajatii din administratia publica membri ai sindicatelor afiliate Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie (FNSA) intra joi, in intervalul 09:00 – 11:00, in greva japoneza. In timpul actiunii…

