- Imobilul in care funcționeaza pavilionul administrativ va intra intr-un proces amplu de consolidare, reabilitare și modernizare, urmand sa fie transformat in cresa pentru angajații de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau. Decizia a fost luata in Consiliul de Administrație al unitații medicale,…

- Dr. Oana Mihaela Secara a fost desemnata, astazi, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Bacau. In cadrul ședinței CA a fost aprobata rectificarea de buget pentru acest an și s-au facut previziunile bugetare pentru 2021. A fost aprobat planul de investiții pentru…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) cere Guvernului „o atenție mult mai mare” pentru profesori. Mai precis, modificarea Hotararii de Guvern 34/2018, astfel incat sa se acorde „sporul pentru condiții de munca pentru personalul didactic care, in contextul epidemiologic actual, iși desfașoara…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta seara, pe strada 9 Mai din Bacau, in apropierea intersecției cu strada Nicolae Balcescu. Nu sunt victime incarcerate. O persoana a fost preluata de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța pentru evaluare. Articolul Accident…

- Problemele angajaților de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau sunt departe de a fi incheiate. Salariații DGASPC nu și-au primit drepturile salariale pe luna septembrie, bani ce ar fi trebuit sa-i primeasca in 10 octombrie. A stfel, membrii Sindicatului Salariații din…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, saptamana trecuta, menținerea obligativitații purtarii maștilor de protecție in unele localitați din județ. Obligativitatea a fost instituita in localitațile unde incidența cumulata a cazurilor de imbolnaviri de COVID -19 din ultimele 14 zile a…

- Bacaul peste toți și peste toate. Peste Dinamo și Steaua, principalele rivale, dar și peste toate piedicile puse de pandemia generata de noul Coronavirus. Așa ar suna, telegrafic, deznodamantul Campionatului Național de lupte pentru juniori, individual și pe echipe, derulat weekend-ul trecut, in Sala…

- Ispravnicia de județ ne-a condamnat sa purtam cu toții masca pe strada, chipurile, sa ne protejeze. In realitate, obligația de a purta masca se dorește a fi doar o protecție pentru indolența și incompetența autoritaților care, vreme de atatea luni, n-au fost in stare sa controleze focarele de COVID.…