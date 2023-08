Sindicalistii din Administratia Fiscala organizeaza marti dimineata, intre orele 8:00 si 10:00, o greva de avertisment in toata tara, iar timp de o ora, de la 9:00 la 10:00, va avea loc un miting de protest in fata Ministerului Finantelor. ‘Motivele sunt mai multe, sunt mai vechi, le-am tot anuntat in ultimele luni. Am tot incercat sa negociem cu Guvernul, nu am reusit. Noi vrem sa pastram locurile de munca, sa pastram veniturile si un statut propriu’, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Fiscala ‘Solidaritatea’, Dorin Modure. El a afirmat ca…