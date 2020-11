Sindicaliştii de la SANITAS, aşteptaţi marţi la 'Mitingul epuizării' Federatia SANITAS organizeaza marti, incepand cu ora 11:00, o actiune de pichetare a sediului Guvernului la care sunt asteptati peste 100 de sindicalisti, potrivit informatiilor publicate de reprezentantii organizatiei.



"Marti, 3 noiembrie 2020, la ora 11:00, Federatia SANITAS picheteaza Guvernul Romaniei intr-un ultim gest de constientizare a factorilor responsabili ca asa nu se mai poate! Protestul SANITAS se va desfasura sub denumirea 'Mitingul epuizarii', pentru ca ne-au epuizat: strategiile de criza incoerente, promisiunile neonorate, deciziile politice luate fara consultarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

