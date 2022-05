Sindicalistii de la Metrou, apropiati de liderul Ion Radoi, au discutat in martie 2021, pe un grup de WhatsApp, despre mai multe „idei” pentru a rezolva conflictul cu fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula, la un moment dat fiind pusa in discutie angajarea unor „racheti ucraineni”. Extrase din rechizitoriul prin care Ion Radoi, presedinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (USLM), a fost trimis in judecata de DNA in aprilie 2022, pentru folosirea influentei si santaj, arata modul in care oamenii liderului de sindicat se gandeau sa rezolve relatia tensionata cu Drula,…