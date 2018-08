Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) s-a intalnit vineri cu conducerea Ministerului Transporturilor si a Metrorex, cu care nu s-a inteles insa in privinta revendicarilor, iar sindicalistii anunta ca vor continua luni si marti protestele in fata sediului Guvernului. Principala revendicare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, directorul Metrorex, Dumitru Sodolescu, si reprezentanti din Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au discutat, vineri, la sediul ministerului de resort pe tema revendicarilor solicitate de catre sindicalisti in cadrul protestelor organizate in ultimele zile,…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) anunta ca incepand de luni si pana in 28 august aproximativ patru sute de sindicalisti - angajati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou vor picheta sediile Ministerului Transporturilor si Guvernului.

- Circa 400 de sindicalisti USLM - salariati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou picheteaza luni, intre orele 12:00 si 14:00, Ministerul Transporturilor. Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august, protestatarii sa picheteze sediul Guvernului,…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

- Metroul din București se poate opri oricand, din lipsa de personal, avertizeaza sindicaliștii de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), care nu exclud o greva generala. Aproximativ 100 de reprezentanti ai USLM au protestat marti dimineata, in ultima zi a lunii iulie, in fata Ministerului Transporturilor…

- Discutiile despre spatiile comerciale din statiile de metrou sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, ministrul de resort, Lucian Sova, sustinand la intalnirile cu reprezentantii sindicatelor ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv…

- Reprezentantii Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) vor desfasura, marti, de la ora 9:00, un pichet de protest in parcarea Ministerului Transporturilor. Potrivit unui comunicat al USLM, actiunea este indreptata impotriva "politicii de management dusa de ministrul Lucian Sova si de directorul general…