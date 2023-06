Stiri pe aceeasi tema

- Dupa greva generala din Educație – inceputa in 22 mai – și cea japoneza declanșata, zilele trecute, de catre sindicaliștii de la Sanitas, Federația din Sanatate și Asistența Sociala, s-ar putea ajunge la greva și la metrou. Un avertisment in acest sens a fost lansat, vineri, de Unitatea – Sindicatul…

- UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a transmis, vineri, ca sunt indeplinite conditiile declansarii conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, potrivit Agerpres.„Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata,…

- Activitatea la metroul bucurestean este blocata partial si sunt indeplinite conditiile pentru declansarea conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, avertizeaza sindicaliștii de la metrou.

- Alți sindicaliști amenința cu greva generala. Este vorba de sindicaliștii de la Caile Ferate. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de munca. Azi va fi o pichetare la Ministerului Transporturilor. Daca negocierile nu vor da rezultate, va urma un protest pe 26 iunie și un miting in fața…

- Sindicaliștii din domeniul sanitar cer „respectarea drepturilor angajaților din Sanatate și Asistența sociala” și amenința ca in cazul in care nu le sunt soluționate revendicarile vor intra in greva de avertisment pe 8 iunie și vor declanșa greva generala incepand cu 15 iunie. Dupa ce in urma cu…

- Protest și la Ministerul Sanatatii, organizat de Federatia SANITAS. Sindicalistii cer schimbari care sa le permita sa aiba salarii decente. Liderii sindicali ameninta si cu greva generala din 1 iulie.

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a precizat pentru Edupedu.ro ca sindicatele din Invațamant nu au primit astazi vreo invitație pentru o eventuala discuție... The post Greva generala din școli continua marți. Sindicaliștii din Educație amenința ca ies in strada appeared…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul va fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Greva de avertisment va avea loc astazi intre orele 11.00 și 13.00. La protest vor participa cadre didactice care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din…