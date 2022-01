Sindicaliștii de la Europol critică Poliția Capitalei, din cauza girofarului: “Aberant” Decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului, masura la care s-a recurs dupa accidentul in care a fost implicata o mașina de Poliție și care a dus la decesul unei adolescente, starnește nemulțumirea sindicaliștilor de la Europol. Aceștia susțin ca este o decizie aberanta, evidențiaza prostia și va duce la intarzieri in misiuni. Mai mult, decizia are ca scop acoperirea incompetenței din Poliție, spun reprezentanții Europol. „Dispoziție aberanta a șefului Poliției Capitalei. Cand scaunul se clatina, apare disperarea și se evidențiaza prostia. Șeful Poliției Capitalei, pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la Europol critica dur o decizie a șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului. Este o decizie aberanta, evidențiaza prostia, va duce la intarzieri in misiuni, susțin reprezentanții polițiștilor. Masura are ca scop acoperirea incompetenței din Poliție, spun reprezentanții…

- Sindicaliștii de la Europol critica dur decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului. Este o decizie aberanta, evidențiaza prostia, va duce la intarzieri in misiuni, susțin reprezentanții polițiștilor.

- Sindicatul din Poliție EUROPOL susține ca șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, incearca sa se „acopere” dupa accidentul tragic in care o fetița a fost ucisa de un polițist. Reprezentanții sindicatului acuza, printr-un document, ca Bogdan Berechet incearca sa-și ascunda „incompetența in modul…

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, anunta ca politistul implicat in accidentul in care o fetita a murit pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei a fost pus la dispozitie, in urma deciziei procurorului de a-l plasa pe acesta sub control judiciar. El a tinut sa mentioneze ca politistii aflati in…

- Un martor la accidentul in care o fetita a murit, lovita de o masina a Politiei, sustine ca politistul care se afla la volanul autospecialei ar fi mers la copila care zacea pe caldaram si ar fi verificat daca aceasta misca, impingand-o cu piciorul. Politia Capitalei sustine ca politistul s-a aplecat…

- Sindicaliștii de la Europol spun ca polițiștii vor avea, de sambata, un al doilea job: croitor-filator sau specialist in microfibre, pentru ca vor trebui sa verifice tipul maștii purtat de romani. Postarea amuzanta a devenit virala. „Polițiștii vor avea un al doilea job: croitor-filator si specialist…

- Sindicatul polițiștilor Europol a anunțat ca incepe cautarea unui polițist „cu simțul raspunderii” care sa-l sancționeze pe șeful statului pentru ca nu a purtat masca la Congresul PNL. „Wanted!!! Se cauta polițist cu “simțul raspunderii” pentru ca șefii Poliției Capitalei și l-au pierdut. Ajutați-ne…

- Oana Zavoranu și Cristian Popescu Piedone au devenit colegi de breasla. Și nu te gandi ca primarul sectorului 5 va juca in vreo telenovela! Dimpotriva! Oana este cea care s-a alaturat edilului devenind consilierul sau de imagine. Ooana Zavoranu a primit funcția de consilier de imagine in cadrul Primariei…